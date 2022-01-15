Югра готова увеличить число коек для приема больных СOVID-19 втрое при ухудшении ситуации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа вновь могут открыть для приема заразившихся коронавирусом в общей сложности 3,4 тыс. коек в случае роста заболеваемости из-за распространения штамма "омикрон". Об этом сообщил ТАСС директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По данным властей ХМАО, на 11 января 2022 года в инфекционных госпиталях региона было развернуто 1 059 коек для больных ковидом, из которых было занято 649. В регионе в конце октября - декабре 2020 года, на пике распространения пандемии, уже организовывали доступ на максимальное число коек - 3,4 тыс. в 18 медицинских организациях из них были заняты 2 647.

"Больницы и поликлиники Югры готовы к увеличению числа больных в связи с распространением "омикрона" в России. Ковидный коечный фонд может быть увеличен в три раза - до 3,4 тыс. коек специализированной помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, необходимыми лекарствами, кислородом, оборудованием больницы Югры обеспечены. В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по региону ТАСС сообщили, что подтверждения выявления случаев "омикрона" в ХМАО нет. "Документальное подтверждение циркуляции "омикрона" еще не получено", - сказал собеседник.

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 14 января 2022 года, 97,7 тыс. человек заболели коронавирусом, 92,6 тыс. выздоровели, 2 081 умер. За последние две недели - с 1 по 14 января 2022 года - в Югре суточная заболеваемость ковидом выросла на 33,5% - с 149 случаев за сутки до 199.

До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запретили посещать торговые центры без родителей, запретили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыли в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе ввели обязательную самоизоляцию жителей от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательную вакцинацию для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников отдельных сфер.