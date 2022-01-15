В Череповце после реконструкции открыли "Соляной сад", заложенный еще в XIX веке

ВОЛОГДА, 15 января. /Корреспондент ТАСС Наталия Казаковцева/. Власти города Череповца Вологодской области открыли после первого этапа реконструкции в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" парк "Соляной сад", заложенный еще в 1894 году городским главой Иваном Милютиным. В саду воссоздан дендропарк с редкими растениями, окончательно завершат реконструкцию к лету этого года, сообщили ТАСС в мэрии Череповца.

"Большинство работ по реконструкции выполнено, и парк открыт для посещения: проложены дорожки, смонтировано освещение, разбит пруд, воссоздан дендропарк, заложенный еще Милютиным. Осенью там высадили около полутора тысяч редких деревьев и кустарников. Осталось сделать торговые павильоны в едином стиле, их сейчас как раз строят, выполнить общее благоустройство в теплое время года, навести лоск, что называется. Все это планируется завершить к предстоящему лету", - рассказал ТАСС помощник мэра Сергей Климушкин.

Так, горожанам доступны новые качели, скамейки, перголы. Смонтировано новое освещение, число светильников увеличено вдвое. "Создан лабиринт из туй со смотровой площадкой в центре. Туи подрастут и получится настоящий лабиринт. Установлены арт-объекты - это светящая надпись NaCL ("Соль"), фигурки оленей. Возвращено также историческое название парка - "Соляной сад", поскольку воссоздан дендропарк, каким хотел бы его видеть Милютин. Народ активно гуляет и, судя по фотографиям в соцсетях, большинству преобразования пришлись по душе", - отметил представитель мэрии.

Проект реализуется на средства федерального гранта в 50 млн рублей, полученного благодаря победе мэрии в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшего в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Соляной сад - историческое название нынешнего парка культуры и отдыха. Сад был основан в 1894 году городским главой Иваном Милютиным (возглавлял город с 1861 года и до самой смерти в 1907 году, крупный промышленник, просветитель, благотворитель, почетный гражданин Череповца - прим. ТАСС). Милютин на собственные деньги выкупил 2,6 га земли, прилегающей к Соборной горке, и на месте бывших купеческих соляных складов, отсюда и название сада - Соляной, заложил настоящий ботанический сад. По заказу и на личные средства Милютина в Череповец привезли редкие виды деревьев и растений: особые породы сосны, пихты, березы, гималайской ели, ольхи с сильно рассеченными листьями, конский каштан. Когда основные работы по обустройству сада были завершены, Милютин передал его в пользование городу для "устройства социокультурных и промысловых выставок, лекций, спектаклей и общедоступного клуба".

Долгое время это был единственный парк в Череповце, лишь в 1960-е годы со строительством металлургического завода и развитием города в нем появились другие парковые зоны и скверы. Однако бывший "Соляной сад", расположенный в центре города, всегда был главным городским парком.