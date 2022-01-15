В Казахстане создали общественный социальный фонд для оказания помощи населению

НУР-СУЛТАН, 15 января. /ТАСС/. Власти Казахстана создали общественный социальный фонд (ОСЦ) "Казахстан халкына" ("Народу Казахстана"), который будет заниматься вопросами помощи жителям республики. Об этом сообщила в субботу пресс-служба фонда.

"По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан ОСЦ "Казахстан халкына". Фонд будет выполнять задачи по оказанию благотворительной помощи населению Республики Казахстан по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Новая структура также займется оказанием помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения; содействием в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально-уязвимых групп населения; поддержкой семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности республики.

"Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора", - пояснили в пресс-службе.

На пост председателя ОСФ избран Болат Жамишева. В разное время он занимал должности в том числе министра финансов, а также главы министерства регионального развития.

Ранее президент Казахстана заявлял, что из средств фонда окажут поддержку семьям полицейских и военнослужащих, погибших при ликвидации беспорядков в начале января.