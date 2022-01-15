В Пермском крае выявили максимальные за две недели 419 случаев заражения коронавирусом

ПЕРМЬ, 15 января. /ТАСС/. Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 419 человек в Пермском крае, что является наивысшим показателем с 1 января. Общее число инфицированных превысило 165 тыс., сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.

"На 15 января выявлено 165 294 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за последние сутки - 419", - говорится в сообщении. 1 января было зарегистрировано 428 случаев, затем заболеваемость пошла на спад.

Больше половины случаев зарегистрировано в Перми - 83,3 тыс. Показатель заболеваемости составил 6 359,3 на 100 тыс. населения, регион занимает 49-е место среди субъектов РФ. Коллективный иммунитет, по данным сайта стопкоронавирус.рф, составляет 65,7%.

До 1 февраля в Пермском крае действует ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.