Шесть самолетов с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Иваново

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный в городе Иваново из Казахстана", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что после посадки последнего борта на летном поле пройдет торжественное мероприятие по встрече российских десантников.

"После посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, с высоким профессионализмом выполнивших все поставленные задачи. По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации", - пояснили в военном ведомстве.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Токаев заявил, что военные ОДКБ сыграли большую роль в стабилизации ситуации в Казахстане, назвав их миссию успешной. 13 января начался вывод миротворцев из страны.