Пермские власти рассчитывают подключить к интернету все населенные пункты на 5 лет раньше

ПЕРМЬ, 15 января. /ТАСС/. Власти Пермского края рассчитывают досрочно, до 2025 года, завершить подключение сел к сетям связи по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства 2.0" (УЦН 2.0). Изначально планировалось завершить работы по подключению до 2030 года, сообщил ТАСС в субботу министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских.

"Согласно поручению губернатора Пермского края, до 2025 года опережающими темпами обеспечим выполнение этого проекта. Амбициозная задача. Количество населенных пунктов, которые осталось подключить, - порядка 250. В это число включены такие села и деревни с населением 100-500 жителей, где на данный момент присутствует только голосовая связь, которая зачастую бывает неустойчивой", - сказал Шиловских.

Он уточнил, что в течение 2022 года планируется обеспечить услугами связи жителей свыше 100 населенных пунктов - включая региональную программу "Развитие информационного общества". Всего по проекту "Устранение цифрового неравенства" в Пермском крае до 2025 года связью будет обеспечено свыше 200 населенных пунктов, в которых проживают от 100 до 500 человек.

На сегодняшний день 93% населения Пермского края обеспечены широкополосным доступом в интернет. В 2021 году доступ к цифровым сервисам был организован для жителей 29 населенных пунктов в рамках УЦН 2.0 - это пять тысяч человек, которые ранее не имели доступ к сотовой связи. Еще в 39 появились точки доступа для подключения к интернету по технологии Wi-Fi.