Штамм коронавируса "омикрон" впервые выявили в Туве у двух человек

ТАСС, 15 января. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Республике Тыва, сообщил в субботу на своей официальной странице в Instagram глава региона Вячеслав Ховалыг.

"В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом "Омикрон". Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Еще ждем результатов остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, где исследуют анализы именно на новый штамм коронавируса", - написал Ховалыг.

Как сообщалось ранее, в Иркутск из Тувы были направлены биоматериалы шести прибывших из иностранных государств граждан на исключение штамма "омикрон". Как следует из документа республиканского Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении ТАСС, жители региона посетили несколько городов Индии в декабре прошлого года. 1 января они вернулись из Дели в Москву, где пробыли еще несколько дней перед возвращением в Туву.

В связи с его выявлением в регионе власти заявили о намерении усилить антиковидные меры. Регион готов увеличить количество коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией более чем в 10 раз - до 1,8 тыс., если возникнет такая необходимость. Сейчас развернуто 170 коек, более 27% из них свободны.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано более 31,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, свыше 30,7 тыс. пациентов выздоровели, 323 умерли.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным, в России выявлено уже более 780 случаев заражения этим штаммом. В Сибирском федеральном округе "омикрон" впервые был выявлен в начале января в Иркутске.