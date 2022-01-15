Коллегия судей рассмотрит иск Джоковича о визе в Австралию

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Судебное заседание по иску сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение о повторном аннулировании его визы, рассмотрит коллегия из трех судей федерального суда Австралии. Об этом сообщается в заявлении судебной инстанции, опубликованном в субботу.

"Слушания по иску Новака Джоковича против министра по вопросам иммиграции [Австралии Алекса Хоука], назначенное на 09:30 по восточно-австралийскому времени (01:30 мск - прим. ТАСС) в воскресенье, 16 января 2022 года, будет проведено коллегией судей в полном составе", - отмечается в заявлении суда.

В соответствии с австралийским процессуальным законодательством, решение, вынесенное полной коллегией судей федерального суда не может быть оспорен в дальнейшем, и, если иск Джоковича будет удовлетворен, власти потеряют возможность немедленно депортировать его из страны.

В настоящий момент сербский теннисист находится под стражей, в отеле для мигрантов в Мельбурне. Он сможет покинуть его в воскресенье, чтобы под надзором двух сотрудников погранслужбы страны отправиться в офис своих адвокатов и наблюдать за слушаниями по своему делу.

Участие Джоковича в Чемпионате Австралии по теннису

Первая ракетка мира Новак Джокович, прилетевший в Австралию для участия в чемпионате страны по теннису, был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Юристы, представляющие спортсмена, получили судебный запрет на немедленную депортацию серба и подали новую апелляцию, пытаясь отменить решение министра по вопросам иммиграции, аннулировавшего визу. В пятницу федеральный окружной суд в Мельбурне принял апелляцию к рассмотрению, но передал дело в вышестоящую судебную инстанцию.