РПЦ: поместные церкви подтверждают причастность США к кризису в мировом православии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Причастность США к церковному расколу на Украине и всему нынешнему кризису в мировом православии находит многочисленные подтверждения, в том числе со стороны представителей различных поместных православных церквей. Об этом заявил в субботу ТАСС замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Лавров в пятницу на пресс-конференции обратил внимание на то, что Соединенные Штаты напрямую причастны к кризису, в котором оказалось сегодня православие. В частности, по словам Лаврова, институт спецпредставителя по свободе вероисповедания США "на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего".

"Сказанное министром в данном случае находит многие подтверждения в том, что известно нам из открытых источников, а также из общения с представителями различных поместных православных церквей", - сказал Балашов.

По его словам, то, что касается тесной координации действий между Константинопольским патриархатом и государственными органами США в целом, уже звучало во многих публичных заявлениях. "Конкретные детали такого взаимодействия, вероятно, станут достоянием общественности позднее - как, например, уже стали известны опубликованные в США в связи с истечением срока секретности документы Государственного департамента, раскрывающие механизмы американского вмешательства в выборы Константинопольских патриархов и определение их политического курса. Это очень интересное чтение для любителей истории и для тех, кто задумывается о подлинных причинах нынешних событий в православном мире", - отметил Балашов.

Он напомнил, что отдел внешних церковных связей уже начал републикацию обзоров американских исследователей на эту тему на портале ОВЦС и будет ее продолжать. Также большой объем исторических сведений по данному вопросу можно найти на портале Orthodoxhistory и непосредственно на электронном ресурсе ЦРУ в разделе Readingroom, добавил представитель РПЦ.

В 2018 году по инициативе президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.