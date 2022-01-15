Госаккредитация вузов, школ и колледжей станет бессрочной с 1 марта

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новое положение о государственной аккредитации образовательной деятельности. Согласно новому положению, с 1 марта 2022 года школы, колледжи и вузы будут проходить процедуру государственной аккредитации только один раз - выданное свидетельство об аккредитации будет действовать бессрочно, сообщается в субботу на сайте кабмина.

"С 1 марта 2022 года процедура прохождения государственной аккредитации для школ, колледжей и вузов будет упрощена. Это снизит административную нагрузку на образовательные организации и позволит им не отвлекаться от своей основной работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательным организациям, у которых есть аккредитация, действующая до 1 марта 2022 года, не придется заново ее получать. Для таких организаций свидетельства об аккредитации автоматически станут бессрочными.

В сообщении уточняется, что из самой процедуры прохождения аккредитации исключены избыточные и дублирующие требования. Главное, что будет оцениваться - качество подготовки студентов и школьников. Для этого Минпросвещения и Минобразования совместно Рособрнадзором разработали отдельные показатели для школ, колледжей и вузов.

Для оценки качества образования в аккредитованных организациях по этим же показателям будет регулярно проводиться мониторинг. Отвечать за эту работу будет Рособрнадзор.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об образовании", которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.