РПЦ: синод даст "адекватный ответ" на критику Александрийским патриархатом экзархата

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви даст адекватный ответ на резкие заявления Александрийского патриархата относительно созданного Патриаршего экзархата Африки, заявил в субботу ТАСС заместитель главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Собрание иерархов Александрийской православной церкви, прошедшее 10-12 января, назвало "небратским ударом" решение РПЦ образовать Патриарший экзархат Африки и пригрозило наказанием тем священнослужителям на Африканском континенте, кто перейдет в экзархат РПЦ. Александрийский синод выразил протест Московскому патриархату, действия которого он назвал попыткой "изменить православную экклезиологию", главным образом, "в вопросе о пределах административного устройства структур Церкви Христовой". Также Александрийский патриархат обвинил РПЦ в "вирусе этнофилетизма" ("церковного расизма") и причастности к "неоколониализму" и претензиям на мировое господство.

"Полагаю, что на заявление, опубликованное Александрийским синодом, адекватный ответ может быть дан в подобающее время Священным синодом Русской православной церкви, но предугадывать решения Синода, конечно, не могу", - сказал протоиерей Николай Балашов.

Представители РПЦ пока официально не комментируют заявления Александрийского патриархата.

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию Московского патриархата 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко и совместного с ним служения.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.