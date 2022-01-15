{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве за сутки выявили 6 555 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 6 ноября

Число летальных исходов за 24 часа возросло на 68

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 6 555 против 5 712 днем ранее, до 2 082 224. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 6 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,32%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 68 против 69 днем ранее, до 37 807 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 877, до 1 905 315. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 139 102 человека.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения в Московской области возросло за сутки на 2 589 против 1 990, до 660 444. Число заразившихся оказалось максимальным с 15 ноября 2021 года.

Количество выздоровевших в области, по данным штаба, увеличилось на 1 218, до 607 210. Число умерших возросло на 42, до 12 722.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Онлайн-сервис применят в более 800 российских вузах и их филиалах для приема абитуриентов
Перед началом приемной кампании, не позднее мая 2022 года, Минобрнауки необходимо протестировать сервис
Читать полностью