В Москве за сутки выявили 6 555 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 6 ноября

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 6 555 против 5 712 днем ранее, до 2 082 224. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 6 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,32%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 68 против 69 днем ранее, до 37 807 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 877, до 1 905 315. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 139 102 человека.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения в Московской области возросло за сутки на 2 589 против 1 990, до 660 444. Число заразившихся оказалось максимальным с 15 ноября 2021 года.

Количество выздоровевших в области, по данным штаба, увеличилось на 1 218, до 607 210. Число умерших возросло на 42, до 12 722.