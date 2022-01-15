Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с мая 2020 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и увеличился до 1,36 - максимума с 6 мая 2020 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Это произошло на фоне быстрого роста числа выявляемых случаев заражения: если 12 января штаб сообщал менее чем о 18 тыс. заболевших за сутки, то 15 января - о более чем 27 тыс.

Показатель превысил единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Красноярском крае он равен 1,13, в Пермском - 1,15, в Ростовской области - 1,18, в Самарской - 1,24, в Свердловской - 1,29, в Воронежской - 1,48.

В Москве индикатор увеличился до 1,58, в Подмосковье и Санкт-Петербурге - до 1,67 и 1,69 соответственно (для обоих регионов это стало максимумом с начала пандемии), а в Нижегородской области - до 3,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.