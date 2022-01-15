Энергоснабжение нарушено в ряде регионов юга России из-за штормового ветра и снега

ТАСС, 15 января. Энергоснабжение нарушено в субботу в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, республиках Калмыкия, Крым и Севастополе из-за штормового ветра, мокрого снега и ледяного дождя, сообщили журналистам в департаменте по связям с общественностью "Россети Юг".

"Штормовой ветер с дождем и снегом накрыл южные регионы страны, принеся многочисленные разрушения: падают ветви деревьев и элементы стационарных конструкций, местами нарушено электроснабжение. Энергетики перешли в особый режим работы и предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. Восстановительные работы ведутся в непрерывном режиме, электроснабжение в ряде населенных пунктов восстановлено. Однако штормовой ветер порывами и обильные осадки, продолжающиеся в регионах до сих пор, вызывают новые нарушения", - говорится в сообщении.

В Ростовской области основные нарушения электроснабжения пришлись на Зерноградский, Дубовский, Зимовниковский, Егорлыкский, Волгодонский и Песчанокопский районы. Здесь работы ведут 113 бригад в составе 367 человек, используется 129 единиц техники, задействованы пять резервных источников электроснабжения общей мощностью 500 кВт. В Астраханской области основные повреждения пришлись на Приволжский, Наримановский, Икрянинский, Красноярский районы. 24 бригады из 76 человек работали всю минувшую ночь, используется 24 единицы техники. Особое внимание уделено жителям сел Осыпной Бугор и Фунтово, где большое количество бесхозяйных сетей и сетей сторонних организаций, а повреждения на них влекут за собой цепочку технологических нарушений.

На территории Волгоградской области локальные нарушения электроснабжения зафиксированы преимущественно в северных районах - Алексеевском, Даниловском, Жирновском, Киквидзенском, Котовском, Нехаевском, Ольховском, Урюпинском, Новоаннинском, Новониколаевском, а также в рабочих поселках Городище, Песковатка и на острове Сарпинский. Работу энергетиков осложняют большие снежные заносы и продолжающийся штормовой ветер, местами достигающий 30 м/с.

Калмыцкие энергетики устраняют локальные нарушения электроснабжения в Сарпинском, Целинном, Кетченеровском районах и республиканском центре - Элисте, где произошли обрывы, схлесты проводов и срывы изоляторов. Часть повреждений в Северо-Западном районе Элисты произошла на линиях, не состоящих на балансе калмыцкого филиала компании, уточнили в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что отключения электроэнергии произошли также в субботу в Республике Крым и в Севастополе из-за ураганного ветра. В Крыму электроснабжение нарушено у 3,2 тыс. жителей.

Постоянное чередование кратковременных заморозков и оттепелей ожидается на юге России и Северном Кавказе до конца следующей недели. Температурные "качели" будут сопровождаться дождем, мокрым снегом, спровоцируют гололедицу на автомобильных трассах, усиление ветра, обрывы ЛЭП.