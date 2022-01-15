Дед Мороз завершил новогоднее путешествие по стране и вернулся в Великий Устюг

ВОЛОГДА, 15 января. /Корреспондент ТАСС Наталия Казаковцева/. Дед Мороз завершил новогоднее путешествие по стране на ретро-поезде и вернулся в свою вотчину, расположенную под Великим Устюгом в Вологодской области, сообщили ТАСС в администрации Великоустюгского района в субботу.

"Поезд Деда Мороз прибыл сегодня в 10:20 мск на железнодорожный вокзал Великого Устюга, где организована торжественная встреча волшебника. Для устюжан, туристов и гостей проходит двухчасовое представление с игровой программой в выездной резиденции, где Дед Мороз примет детей. В полдень он отправится в свою вотчину в деревне Морозовица под Великим Устюгом, где также состоится праздничная программа для посетителей вотчины. Этим завершится путешествие волшебника", - рассказала ТАСС начальник отдела туризма и межрегиональных связей администрации Великоустюгского района Вологодской области Наталья Боринская.

По ее данным, Деда Мороза встречают также более 80 сотрудников РЖД, которые принимали участие в организации путешествия. "Затем - в январе, феврале и до конца марта - запланированы поезда выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга, организованные в прошлом году. Они очень востребованы, раскупаются все билеты. Каждую субботу в Великий Устюг приезжает примерно по 200 человек", - отметила представитель районной администрации.

Уникальный проект РЖД "Поезд Деда Мороза" запущен 5 декабря 2021 года. Передвижная резиденция волшебника представляет собой специализированный празднично оформленный поезд на паровой тяге, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. Поезд проследовал через 36 городов страны и вернулся в Великий Устюг.