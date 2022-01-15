В свердловском Минздраве заявили, что заболеваемость ковидом выросла из-за каникул

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Подъем заболеваемости ковидом в Свердловской области вызван отложенным эффектом после новогодних праздников. Об этом сообщили в субботу в департаменте информационной политики региона со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Свердловской области Александра Харитонова.

За сутки количество заболевших в Свердловской области выросло на 30%. По данным регионального оперштаба, 13 января было выявлено 410 новых случаев ковида, а 14 декабря в регионе зарегистрировано 535 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 204 438, выписаны 178 606 человек, умерли 9 705 пациентов.

"Я считаю, что этот подъем объясняется праздничными днями. Мы ежегодно наблюдаем рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями после новогодних каникул. Иногда чуть раньше, когда-то чуть позже, но всегда примерно в этот период. Люди болеют и в каникулы, но многие заболевшие в это время часто не обследуются, не торопятся обращаться в медучреждения, делают это только с началом рабочей недели", - сказал Харитонов в ответ на вопрос о причинах роста числа заболевших в регионе, его цитирует департамент.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В период новогодних праздников в регионе действовали послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от всего населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от взрослого - 71,8%.