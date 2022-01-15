Волгоградские спасатели за ночь эвакуировали 35 человек, застрявших на дорогах

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали за минувшую ночь более 30 автовладельцев, застрявших на дорогах из-за сильнейшей пурги, сообщили журналистам в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности Волгоградской области.

"35 человек, в том числе и шесть детей, были эвакуированы из снежного плена минувшей ночью спасателями аварийно-спасательной службы региона и сотрудниками ГКУ Волгоградской области "Центр управления и связи". Это стало возможным благодаря оперативным действиям спасателей и специальной техники, закупленной администрацией Волгоградской области для оказания помощи жителям в ЧС", - говорится в сообщении.

Эвакуация населения и застрявшей техники проводилась в СНТ "Русь" п. Ерзовка и п. Каменка Городищенского района, СНТ "Березка", п. Горная Поляна, п. Водный Советского района Волгограда. В спасательной операции была задействована спецтехника аварийно-спасательной службы - два снегоболотохода "Бобр" и КАМАЗ Аварийно-спасательной службы, КАМАЗ Центра управления и связи.

По данным ГУ МЧС по региону, работы по эвакуации людей и застрявшего транспорта не прекращались в течение ночи. В районе поселка Водного Советского района сотрудники МЧС России и ГИБДД практически вручную переместили застрявшие автомобили на обочину, а подоспевшая снегоуборочная техника расчистила часть дороги для организации реверсивного движения. Помимо личного автотранспорта и грузовиков, на заснеженной дороге оказался рейсовый автобус, в котором находилась семья с пятилетним ребенком. Спасатели принесли теплую одежду для обогрева ребенка.

Ранее МЧС по Волгоградской области выпустило предупреждение об очень сильном снегопаде и ветре с порывами до 31 м/с, которые прогнозируют в пятницу и субботу. В регионе в связи с ухудшением погодных условий приостановлено движение автобусов по межмуниципальным направлениям. Дорожники настоятельно рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок по трассам и не создавать препятствий для работ снегоуборочной техники.