Онлайн-сервис применят в более 800 российских вузах и их филиалах для приема абитуриентов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 800 государственных вузов РФ и их филиалов планируют использовать суперсервис "Поступление в вуз онлайн" для приема абитуриентов в 2022 году. Перед началом приемной кампании Минобрнауки поручено протестировать сервис, сообщается на сайте кабмина в субботу.

"В этом году планируется использование суперсервиса для приема абитуриентов в более 800 государственных вузах и их филиалах. Количество учебных заведений существенно возрастет, следовательно, необходимо обеспечить высокое качество функционирования цифрового инструмента. Абитуриентам должно быть предельно понятно, как получить услугу", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Отмечается, что об этом он заявил на совещании по работе суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" и проектированию домена "Наука" на платформе "Гостех".

Перед началом приемной кампании, не позднее мая 2022 года, Минобрнауки необходимо протестировать суперсервис, отметил Чернышенко. В вузы также необходимо направить технические требования по организации работы и постоянно взаимодействовать с ними.

Согласно данным за 2021 год, которые на совещании представил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, 537 российских вузов провели приемную кампанию на площадке суперсервиса. Этот показатель увеличился в 10 раз по сравнению с предыдущим учебным годом.

Участники совещания также обсудили ход разработки домена "Наука" в единой цифровой платформе "Гостех", который объединит информацию о российских исследованиях и технологиях, ученых и научных коллективах. "В настоящее время разрабатывается комплексная система информационной безопасности домена, осуществляется перевод всех компонентов и подсистем на платформу "Гостех". В начале февраля 2022 года будет организована стратегическая сессия на базе "СберУниверситета" для формирования перечня клиентских групп и сервисов для них", - добавили в пресс-службе.

Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" был запущен в июне 2020 года. На совещании с членами правительства РФ 13 января 2021 года президент РФ Владимир Путин, отметив удобство работы суперсервисов на портале госуслуг, поручил активно развивать их функционал. Запуск в России суперсервисов предусмотрен национальным проектом "Цифровая экономика".