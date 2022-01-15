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Пандемия COVID-19

Turkish Airlines отменила требование ПЦР-тестов для полета на внутренних рейсах в Турции

АНКАРА, 15 января. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines отменила требование для пассажиров предъявлять ПЦР-тесты при посадке на самолет на всех внутренних рейсах в Турции. Об этом сообщил в субботу генеральный директор авиаперевозчика Билял Экши.

"В соответствии с решением, принятым нашими компетентными органами, для всех наших пассажиров отменяется требование предоставлять ПЦР-тесты на внутренних рейсах. Для них будет достаточно предоставить HES-код", - написал Экши на своей странице в Twitter.

Теги
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