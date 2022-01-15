Путин поручил, чтобы поправки о ковид-сертификатах учитывали все жизненные ситуации

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Законопроект о ковид-сертификатах должен быть доработан, исходя из необходимости неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех жизненных ситуаций. Об этом говорится в опубликованном в субботу перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего 17 декабря 2021 года съезда РСПП.

"<...> Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона", - говорится, в частности, в поручении.

Также должна быть обеспечена доступность получения "различными категориями граждан документов, подтверждающих" проведение прививки от коронавируса или наличие медицинских противопоказаний, либо что человек переболел ковидом. Кроме того, должна быть проведена "оценка влияния реализации соответствующего федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики".

Поручение адресовано правительству РФ совместно с парламентом и при участии объединений работодателей и представителей общественности. Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 30 января. Также кабмину поручено до принятия этого закона обеспечить "готовность инфраструктуры и технологий, которые необходимы для его реализации".

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о ковидных сертификатах во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщил, что данный законопроект будет снят с рассмотрения.

Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.