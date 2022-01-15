Исследование: работодатели в СКФО в 2021 году чаще всего предлагали полный рабочий день

ТАСС, 15 января. Стандартный полный рабочий день чаще всего предлагали работодатели соискателям в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в 2021 году. Об этом сообщила ТАСС в субботу аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

"Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда Северо-Кавказского федерального округа в 2021 году и выделили ключевые факты. <...> Один из таких заключается в том, что чаще всего в 2021 году работодатели СКФО предлагали соискателям стандартный полный рабочий день - это 74% вакансий", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, сменный график работы был указан в 9% вакансий, вахтовый метод - в 4%, а в 5% - гибкий график. Удаленную работу предлагали в 8% вакансий - всего за год в СКФО было размещено более 7,4 тыс. таких предложений. Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата за неполный 2021 год по СКФО составила 39,1 тыс. рублей, за аналогичный период 2020 года - 40,7 тыс. рублей.

Еще одной из тенденций прошлого года стало снижение конкуренции за рабочие места среди сотрудников в СКФО. Так, если в 2020 году на одну вакансию в среднем приходилось 6,8 резюме, то в 2021 году конкуренция за одну вакансию снизилась до 5,1 активных резюме.

По словам Кабиновой, в прошлом году проще всего было найти работу в профессиональных сферах "Рабочий персонал", "ИТ, телеком", "Продажи", а также "Строительство" и "Производство, сельское хозяйство". "И, наоборот, сложнее было найти работу юристам - более восьми резюме на одну вакансию, специалистам по добыче сырья - семь резюме на вакансию, молодым специалистам и управленцам - по 5,9 резюме на вакансию, а также тем, кто хотел работать на госслужбе, - 5,6 резюме на вакансию", - пояснила аналитик.

Ранее сообщалось, что число вакансий с удаленным режимом работы на Северном Кавказе за прошлый год увеличилось почти втрое по сравнению с 2020 годом. Чаще всего работу на удаленке предлагали административным сотрудникам, специалистам по продажам, ИТ-специалистам, преподавателям и банковским служащим, а также специалистам по консультированию.