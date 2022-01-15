Военные досматривают подозрительных людей и машины около вокзала в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 15 января. /ТАСС/. Казахстанские военные досматривают подозрительных людей и автомобили в районе железнодорожного вокзала в Алма-Ате, но обстановка в городе в целом спокойная, передает корреспондент ТАСС с места событий. Очевидцы сообщили агентству, что подобные мероприятия периодически проходят и в других районах города.

В целом обстановка в Алма-Ате спокойная, город возвращается к мирной жизни. С городской больницы № 7, в которую во время беспорядков ворвались их участники со своими раненными, еще несколько дней назад сняли вооруженную охрану. Корреспондент ТАСС не заметил следов разрушений и беспорядков на территории больницы. Усиленные меры безопасности остаются около здания департамента полиции и аэропорта, там находятся блокпосты военных с БТР.

Вблизи главного морга города, где сразу после беспорядков дежурило большое количество горожан, сейчас остается около 10 человек, чьи родственники или близкие погибли.

В Алма-Ате по-прежнему действует комендантский час с 23:00 до 07:00. Город по ночам патрулируют силовики и задерживают нарушителей, после чего их доставляют в отделения полиции. Магазины работают до 20:00.

В администрации вокзала сообщили в беседе с корреспондентом ТАСС, что во время самой острой фазы беспорядков было отменено несколько поездов, но железнодорожное сообщение быстро восстановилось. Сейчас от главного вокзала Алма-Аты ходят все маршруты. Также в администрации добавили, что во время беспорядков пассажиропоток усилился, потому что аэропорт не работал и многие местные жители покидали город по железной дороге.

Многие опрошенные корреспондентом ТАСС горожане рассказывают, что во время беспорядков боялись выходить из дома даже ненадолго, чтобы выйти за продуктами, и находились в своих квартирах по несколько дней.