На Кубани впервые с конца декабря выявили более 500 случаев коронавируса

КРАСНОДАР, 15 января. /ТАСС/. Эпидемиологи Краснодарского края по состоянию на субботу впервые с 26 декабря выявили более 500 случаев заболевания COVID-19 за сутки, сообщили журналистам в оперштабе региона.

Ранее со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщалось, что эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в регионе, остается стабильной после новогодних праздников, за неделю число случаев COVID-19 снизилось на 11%. По состоянию на пятницу было выявлено 465 случаев ковида, случаев заболевания штаммом "омикрон" не зарегистрировали.

"В Краснодарском крае за последние сутки выявили 561 случай коронавируса. Среди заболевших 338 женщин и 223 мужчины, в том числе 53 ребенка в возрасте от шести месяцев. Самому старшему пациенту 94 года", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердили у 12 4716 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 2 194. Выздоровели 103 284 жителей, в том числе за последние сутки выписаны 356. Скончались за весь период 9 936 заболевших.

Режим повышенной готовности, связанный с угрозой распространения коронавируса, в Краснодарском крае продлен до 1 марта 2022 года по решению губернатора Вениамина Кондратьева. В регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших ковидом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.