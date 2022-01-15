В Якутии для борьбы с коронавирусом могут развернуть порядка 5 тыс. коек

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Власти Якутии могут развернуть до 5 тыс. коек для борьбы с коронавирусом, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального правительства.

"На сегодня в стационарах Якутска проходят лечение около 300 человек с новой коронавирусной инфекцией. При этом в столице республики можно организовать до 2 тыс. инфекционных коек для больных новой коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава республики, по всей республике при необходимости можно развернуть порядка 5 тыс. ковидных коек", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил в субботу глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях, оснований для введения жестких ограничений нет. "Локдаун - это самая крайняя мера в том случае, если заболеваемость будет выходить из-под контроля, именно заболеваемость и нагрузка на систему здравоохранения. Пока мы никаких оснований для введения локдауна не видим", - сказал Николаев.

За последние сутки в Якутии выявлено 310 новых случаев заражения коронавирусом, из них 237 - в Якутске. По последним данным, первый компонент вакцины от коронавируса получили 75% взрослого населения Якутии.

13 января оперштаб Якутии сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "омикрон". Заболевший человек вернулся из Турции. Отмечалось, что гражданка не была вакцинирована, имея постоянный медицинский отвод.