Приамурье вышло из "красной зоны" по распространению COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 января. /ТАСС/. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировано в Амурской области, регион вышел из "красной зоны" по ситуации с распространением инфекции. Об этом в субботу сообщается на сайте стопкоронавирус.рф .

На тепловой карте, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, Амурская область отмечена оранжевым цветом, что соответствует выявлению 91-150 случаев на 100 тыс. населения за неделю. В красной зоне - более 150 случаев на 100 тыс. населения за семь суток - регион находился с ноября 2021 года.

В связи со снижением заболеваемости власти Амурской области с пятницы ввели послабления ограничений на работу игровых комнат и медицинских организаций, которые расположены в торговых центрах и административно-деловых зданиях. По информации безнес-омбудсмена Амурской области Бориса Белобородова, их работа будет проводиться в соответствие с регламентом, который был разработан самими предпринимателями с учетом санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии.

"Будут открыты детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в торгово-развлекательных центрах, где на входе проверяется QR-код. Сопровождающие старше 18 лет при передаче ребенка в игровую зону также должны предъявить QR-код, обязательны ношение масок, обработка рук, поверхностей и игрушек по журналу, температурный контроль на входе. Персонал должен быть привит. Важно, что в игровой зоне должно быть выделено место для детей, у которых могут быть выявлены симптомы ОРВИ или повышение температуры - до прихода родителей или сопровождающих", - сказал Белобородов.

Между тем, в регионе продолжает действовать система QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских, в высших и средних профессиональных учебных заведениях, ряде строительных торговых центров.

В Амурской области с начала пандемии выявлено 56,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 624 человек умерли.