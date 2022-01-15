В Волгоградской области возобновили автобусное сообщение, ранее прерванное непогодой

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. Движение автобусов по междугородним направлениям, приостановленное в пятницу в Волгоградской области из-за снегопада и метели, возобновлено, сообщили журналистам в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

"С 14:00 мск субботы возобновляется межмуниципальное сообщение между районами Волгоградской области. Каждый конкретный перевозчик самостоятельно определит количество рейсов и вышедшего на маршруты пассажирского транспорта исходя из существующих дорожных и погодных условий", - гооврится в сообщении.

Сейчас безопасный проезд обеспечен по всем федеральным, региональным и межмуниципальным участкам дорог. Продолжаются работы по расчистке подъездных путей к сельским поселениям, а также обработка дорог на территории муниципальных образований. Задачу перевести все службы региона на усиленный и круглосуточный режим работы поставил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров.

В обеспечении безопасного проезда на территории Волгоградской области из-за ухудшения метеообстановки в минувшие сутки были задействованы свыше 800 единиц спецтехники, израсходовано более 2,5 тыс. тонн противогололедной смеси.

Ранее управление МЧС по Волгоградской области выпустило предупреждение об очень сильном снегопаде и ветре с порывами до 31 м/с, которые прогнозируют в пятницу и субботу. Спасатели эвакуировали за минувшую ночь более 30 автовладельцев, застрявших на дорогах из-за сильнейшей пурги. На территории области локальные нарушения электроснабжения зафиксированы преимущественно в северных районах - Алексеевском, Даниловском, Жирновском, Киквидзенском, Котовском, Нехаевском, Ольховском, Урюпинском, Новоаннинском, Новониколаевском, а также в рабочих поселках Городище, Песковатка и на острове Сарпинский. Работу энергетиков осложняют большие снежные заносы и продолжающийся штормовой ветер, местами достигающий 30 м/с.