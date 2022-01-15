Диктант к годовщине освобождения Ленинграда от блокады написали более 8,5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Краеведческий диктант "Приближая Победу", посвященный 78-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, собрал 8 573 участника из разных регионов страны. Темой диктанта в этом году была выбрана "Эвакуация из блокадного Ленинграда", а его прохождение в онлайн-формате было доступно любому желающему, сообщила ТАСС в субботу пресс-служба одного из организаторов диктанта - Санкт-Петербургского Исторического парка "Россия - моя история".

"Участникам диктанта необходимо было ответить на 22 вопроса об истории эвакуации из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Всего в нем приняли участие 8 573 человека. При чем среди участников были не только представители Петербурга, но также Москвы, Самары, Омска, Казани, Соликамска", - рассказали ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского Исторического парка "Россия - моя история".

Каждый, кто принял участие в мероприятии, получит памятный сертификат, набравшие максимальное количество баллов - диплом победителя. Результаты станут известны после 14 февраля 2022 года. В этом году диктант проходил в формате онлайн, в том числе из-за пандемии, однако были и опыты в офлайн-формате.

"В 2020 году состоялся первый опыт в офлайн. Идея - современные школьники писали текст подлинного диктанта из пособия 1940 года. Диктаторами были пожилые люди, бывшие дети блокадного Ленинграда", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС начальник отдела по научно-просветительской деятельности Санкт-Петербургского Исторического парка "Россия - моя история" Оксана Хухрина.