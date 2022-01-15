В РПЦ призвали верующих "с максимальной осторожностью" подходить к крещенским купаниям

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Православные верующие должны "с максимальной осторожностью" подходить к традиционным крещенским купаниям в этом году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией - любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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"Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. <...> Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать", - заявил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", добавив, что "вирус от нас никуда не ушел".

Он призвал верующих посвятить свое время тому, чтобы "повысить свой иммунитет, сделать прививку, кто ее еще не сделал", а также подготовиться к новой возможной волне обострения заболевания, о которой предупреждают специалисты.

Отвечая на вопрос о том, правильно ли считать, что через погружение в прорубь происходит отпущение грехов, архиерей отметил, что такое утверждение неверно. "Никакого отпущения грехов через погружение в крещенскую купель не происходит. Отпущение грехов происходит в таинстве исповеди, когда вы приходите к священнику, каетесь в грехах и чистосердечно их исповедуете", - сказал митрополит.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.