Шесть коллективов приняли участие в Рождественском хоровом соборе в главном храме ВС РФ

МОСКВА, 15 января. ТАСС/. Рождественский хоровой собор впервые состоялся в главном храме Вооруженных сил России в парке "Патриот" в Подмосковье, в нем приняли участие 250 человек, всего шесть хоровых коллективов, сообщает в субботу Минобороны РФ.

"Рождественский хоровой собор, благословленный патриархом Московским и всея Руси Кириллом, впервые состоялся в патриаршем соборе Воскресения Христова - главном храме Вооруженных сил России", - указано в сообщении.

В открытии хорового собора приняли участие замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Геннадий Жидко и председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий.

"В светлые рождественские дни мы становимся свидетелями зарождения новой традиции - отмечать чудо Рождества и встречу Крещения конкурсом замечательных музыкальных коллективов - Рождественским хоровым собором", - обратился к прихожанам Жидко. Военачальник выразил уверенность, что Рождественский хоровой собор впоследствии станет не только всероссийским, но и международным знаковым песенным событием.

В мероприятии приняли участие православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ, хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета, Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, женский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Преображенский хор прихожан храма Христа Спасителя в Москве, хор "Сольба" Николо-Сольбинского женского монастыря в Ярославской области. Коллективы представили программу, составленную из произведений христианской духовной музыки и рождественские колядки из своего репертуара. Открыл и закрыл Рождественский хоровой собор сводный хор участников.