Эксперт: при омикрон-штамме ковид протекает в достаточно мягкой форме

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" вызывает достаточно легкое течение болезни и снижает летальность до 0,1% среди инфицированных. Такое мнение в субботу выразил директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков в эфире "Радио России" .

"Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время как раньше <...> примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%", - сказал он.

"Я думаю, что через пару месяцев значительная часть населения заразится этим штаммом", - добавил Чумаков.

Эксперт отметил, что вариант "омикрон", в отличие от других штаммов коронавируса, поражает верхние дыхательные пути, не вызывая воспаление легких у заразившихся инфекцией.

Чумаков подчеркнул, что любая пандемия не длится больше двух-трех лет. "Сейчас в связи с тем, что <...> [появился] омикрон, может, это как раз и есть шанс, что все быстро закончится", - заключил он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", впервые обнаружен в 2021 году на юге Африки.