Свердловские власти вооружили егерей карабинами "Калашников-TR3"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Инспекторам департамента по охране, контролю и регулированию животного мира в Свердловской области выдали служебное оружие - карабины "Калашников-TR3". Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в субботу.

"Все государственные инспекторы департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области теперь обеспечены служебным оружием. Для них закуплены карабины "Калашников-TR3", - говорится в сообщении.

Специалисты прошли обучение и подтвердили право ношения, хранения и применения служебного огнестрельного оружия. "Для защиты себя, а также жизни и здоровья свидетелей и понятых государственный инспектор вправе применить оружие - это крайняя мера обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих", - цитируют в департаменте директора департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Александра Кузнецова.

Всего в Свердловской области охрану угодий осуществляют 38 государственных инспекторов. В последние годы произошло несколько нападений браконьеров на егерей. В 2019 году в Таборинском районе один из них смертельно ранил охотинспектора Андрея Киргинцева за попытку пресечь незаконную деятельность по ловле рыбы. В 2020 году в Сысерти группа браконьеров обстреляла УАЗ инспектора департамента природных ресурсов и сопровождавших его бойцов СОБРа.