{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Инфицированного выявили в районе Хайдянь на северо-западе города

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в субботу в Пекине. Об этом говорится в сообщении, распространенном местным Центром по контролю и профилактике заболеваний.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

По его данным, инфицированный выявлен в районе Хайдянь на северо-западе города.

13 декабря первый в Китае случай инфицирования омикрон-штаммом выявили в Тяньцзине, который находится в 150 км от Пекина. Заразившийся прибыл из-за рубежа 9 декабря.

В начале января МИД КНР выразил уверенность в успешном проведении зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на быстрое распространение в мире штамма коронавируса "омикрон".

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

Теги
КитайПандемия COVID-19
На двух участках федеральной трассы в Оренбургской области ограничили движение транспорта
Причиной стала непогода, последствия которой устраняют 114 единиц дорожной техники
Читать полностью