Доработка закона о ковид-сертификатах. Главное о коронавирусе за 15 января

Россия
- Всего зафиксировано 10 774 304 случаев заражения, из них новых — 27 179. За сутки умерли 723 человека, за весь период — 320 634.
- Законопроект о ковид-сертификатах должен быть доработан, исходя из необходимости неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех жизненных ситуаций, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и увеличился до 1,36 — максимума с 6 мая 2020 года. Это произошло на фоне быстрого роста числа выявляемых случаев заражения: если 12 января штаб сообщал менее чем о 18 тыс. заболевших за сутки, то 15 января показатель увеличился на 9 тыс.
- Клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет стартуют в ближайшее время, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинбцург.
- Минцифры стало известно о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале "Госуслуги", мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи на портале, чтобы украсть аккаунт.
Москва
- Всего зафиксировано 2 082 224 случая заражения, из них новых — 6 555 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано 323,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Аргентинские медики выявили за сутки 139 853 случая инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии.
- В Италии заявили, что бустерная доза почти на 100% сокращает риск тяжелого течения ковида.