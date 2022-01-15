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Доработка закона о ковид-сертификатах.
Доработка закона о ковид-сертификатах.
Доработка закона о ковид-сертификатах.
Доработка закона о ковид-сертификатах.
Доработка закона о ковид-сертификатах.
Пандемия COVID-19

Доработка закона о ковид-сертификатах. Главное о коронавирусе за 15 января

© Александр Рюмин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 774 304 случаев заражения, из них новых — 27 179. За сутки умерли 723 человека, за весь период — 320 634. 
  • Законопроект о ковид-сертификатах должен быть доработан, исходя из необходимости неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех жизненных ситуаций, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина.
  • Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и увеличился до 1,36 — максимума с 6 мая 2020 года. Это произошло на фоне быстрого роста числа выявляемых случаев заражения: если 12 января штаб сообщал менее чем о 18 тыс. заболевших за сутки, то 15 января показатель увеличился на 9 тыс.
  • Клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей от шести до 11 лет стартуют в ближайшее время, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинбцург.
  • Минцифры стало известно о новом способе мошенничества с QR-кодами на портале "Госуслуги", мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи на портале, чтобы украсть аккаунт.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 082 224 случая заражения, из них новых — 6 555 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано 323,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Аргентинские медики выявили за сутки 139 853 случая инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии.
  • В Италии заявили, что бустерная доза почти на 100% сокращает риск тяжелого течения ковида.
Теги
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