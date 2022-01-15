Доработка закона о ковид-сертификатах. Главное о коронавирусе за 15 января

Протесты в Казахстане

Более 2,6 тыс. человек в Казахстане обратились за медпомощью с момента введения ЧП

Директор департамента по связям с общественностью Минздрава республики Асель Артакшинова отметила, что в период противоправных действий совершено 20 нападений на объекты здравоохранения, пострадали семь медицинских работников

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