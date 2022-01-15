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Пандемия COVID-19

В Италии заявили, что бустерная доза почти на 100% сокращает риск тяжелого течения ковида

Глава Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро ранее заявил, что в ближайшие дни омикрон-штамм коронавируса станет в республике доминирующим, при этом общую эпидемическую ситуацию в стране он охарактеризовал как острую

РИМ, 15 января. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса на 98% предотвращает тяжелое протекание заболевания COVID-19 при введении третьей дозы. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Высшего института здоровья Италии.

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"Эффективность в предупреждении <...> тяжелого течения заболевания у лиц, привитых дополнительной дозой, составляет 98%", - говорится в докладе.

В Италии на протяжении нескольких дней выявляется почти 200 тыс. случаев заражения за сутки. Днем ранее глава учреждения Сильвио Брузаферро заявил, что в ближайшие дни омикрон-штамм коронавируса станет в республике доминирующим, при этом общую эпидемическую ситуацию в стране он охарактеризовал как острую.

К настоящему моменту в стране полный цикл вакцинации (2 дозы) прошли почти 87% лиц старше 12 лет. Сделано более 119 млн инъекций вакцины от коронавируса.

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ИталияПандемия COVID-19
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