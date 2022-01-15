В Якутске намерены расширить пункт передержки животных

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Власти Якутска намерены расширить действующий пункт передержки безнадзорных животных, где после завершения работ смогут содержать около 3 тыс. собак. Об этом сообщил в субботу журналистам и.о. руководителя МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск" Иннокентий Колодезников.

В мэрии ранее сообщали, что в городе, помимо действующего пункта передержки безнадзорных животных, действует временный пункт передержки на территории Автодорожного округа.

"На данный момент [в пункте передержки] на Очиченко, 57, содержится около 1 тыс. собак. <…> Задачи обозначены: мы должны увеличить территорию земельного участка пункта и переименованием в приют, тогда после расширения должно там содержаться около 3 тыс. собак, на Очиченко, 57", - сказал Колодезников во время выезда в пункты передержки.

По информации и.о. директора МУП "Жилкомсервис" Юрия Васильева, во временном пункте передержки содержится 144 собаки, максимальная вместимость - 320 голов.

В Якутске насчитывается около 7 тыс. безнадзорных животных. "Чтобы не допустить трагического случая нападения стаи собак на людей, депутаты Якутской городской думы должны принять все необходимые меры. После депутатских слушаний (11 января - прим. ТАСС) мною были внесены рекомендации председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину, а также в Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии и в окружную администрацию Якутска. Обсуждали вопросы регистрации безнадзорных животных, в том числе домашних для того, чтобы повысить ответственность людей. Предложили чипировать собак, по которому можно легко находить владельца, и рекомендовали внести поправки в закон с требованием не выпускать собак в прежнюю среду обитания", - сообщили в пресс-службе Якутской гордумы со ссылкой на председателя Альберта Семенова.

На территории ипподрома в Автодорожном округе Якутска 29 декабря 2021 года примерно в 13:00 (07:00 мск) стая собак напала на 53-летнюю женщину, которая в результате умерла. В тот же день власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города и режим повышенной готовности по городу. По факту гибели человека возбуждены уголовные дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность").