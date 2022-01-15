В Элисте восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

ЭЛИСТА, 15 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение в Элисте, где без электроэнергии оставались порядка 2,4 тыс. человек. Прокуратура республики организовала проверку по факту произошедшего, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями аварийное отключение энергоснабжения произошло в поселке Солнечный, Западном районе (дачная территория - СОТ "Сельхозтехникум), Северной промзоне, жилой группе "Возрождение", ул. Братьев Корниенковых, 28 Армии, Залкинда.

"Общее количество отключенных от услуги абонентов составляло 2,4 тыс. человек. Сейчас функционирование систем энергоснабжения во всех районах Элисты восстановлено. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства при предоставлении коммунальных услуг по электроснабжению", - говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии произошли обрывы, схлесты проводов и срывы изоляторов. Часть повреждений в Северо-Западном районе Элисты произошла на линиях, не состоящих на балансе калмыцкого филиала компании "Россети Юг".

Гололедица и ветер, осадки в виде снега и дождя, метель ожидаются в республике до конца субботы. Постоянное чередование кратковременных заморозков и оттепелей сохранится на Юге России и Северном Кавказе до конца следующей недели. Температурные "качели" будут сопровождаться дождем, мокрым снегом, спровоцируют гололедицу на автомобильных трассах, усиление ветра, обрывы ЛЭП.