Более 2,6 тыс. человек в Казахстане обратились за медпомощью с момента введения ЧП

НУР-СУЛТАН, 15 января. /ТАСС/. Свыше 2,6 тыс. жителей Казахстана обратились за медицинской помощью с момента введения на прошлой неделе режима чрезвычайного положения. Об этом сообщила в субботу на брифинге директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения республики Асель Артакшинова.

"С момента введения чрезвычайного положения за медицинской помощью обратились 2 677 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью 1 815, за стационарным лечением - 863, выписаны 598 пациентов", - сказала она.

По ее словам, из 225 погибших в результате беспорядков, о которых ранее сообщила Генеральная прокуратура, 175 умерли в медучреждениях. Она добавила, что в период противоправных действий совершено 20 нападений на объекты здравоохранения, пострадали семь медицинских работников.

"Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном [казахском] и русском языках, и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций в сопровождении неизвестных вооруженных лиц", - отметила Артакшинова.

Кроме того, она рассказала, что в настоящее время все медицинские организации республики, в том числе в Алма-Ате, работают в штатном режиме.