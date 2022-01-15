Прокуратура возбудила более 20 дел в отношении УК Мурома из-за плохой уборки снега

ТАСС, 15 января. Прокуратура возбудила 23 административных дела в отношении управляющих компаний Мурома после проверки качества очистки улиц от снежных завалов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области в субботу.

"Муромской прокуратурой по фактам непроведения 23 управляющими компаниями очистки кровель жилых домов и прилегающих к ним территорий от снега и наледи внесены 23 представления, возбуждены 23 дела об административных правонарушениях по п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области "Об административных правонарушениях во Владимирской области" (на рассмотрении)", - говорится в сообщении.

Во Владимире городская прокуратура также отметила заснеженность основных улиц, наличие на них наледи, заужение проезжей части, непроведение расчистки остановок и наличие снежных валов вблизи пешеходных переходов. Сообщается, что 26 из 99 единиц техники, участвующей в уборке города сломаны, шесть из восьми погрузчиков неисправны.

"Директору МКУ "Центр управления городскими дорогами" внесено представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении", - добавили в пресс-службе. Ему грозит штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей.

В январе 2022 года на территории всех районов области пресечено свыше 390 нарушений, внесено 298 представлений, в отношении виновных лиц возбуждено 273 дела об административных правонарушениях. Их устранение находится на контроле территориальных прокуроров.