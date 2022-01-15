Движение трамваев в районе Ростокинского проезда и по Богородскому шоссе восстановили

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Движение трамваев в Москве в районе Ростокинского проезда и по Богородскому шоссе восстановлено после сбоя из-за повреждения грузовиком контактной сети. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев в районе Ростокинского проезда и по Богородскому шоссе", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на Богородском шоссе грузовой автомобиль повредил контактную сеть - задерживались трамваи №4л, 4пр, 25. Маршруты были временно изменены, вместо трамваев работали автобусы. Кроме того, в районе Ростокинского проезда задерживались трамваи №11.