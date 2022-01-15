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Пандемия COVID-19

СМИ: в Чехии суд оштрафовал журналиста на €10 тыс. за публикацию фейков о прививках

Кроме уплаты штрафа, как следует из постановления суда, журналистка обязана публично принести извинение истцам

ПРАГА, 15 января. /ТАСС/. Городской суд Праги постановил, что местная журналистка Яна Петеркова виновна в распространении в интернете фейков о вакцинации от ковида и приговорил ее к уплате штрафа в размере 250 тыс. крон (примерно €10,2 тыс.). В Чехии это первый приговор по делу о распространении дезинформации о негативных последствиях прививок для получивших их. Об этом сообщило в субботу Чешское радио.

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Петеркова, как установил суд, виновна в публикации неподтвержденного фактами интервью с бывшей сотрудницей дома престарелых в селе Мнешице в Центральной Чехии, которая утверждала, что его постояльцы умерли после получения прививок от коронавируса. Администрация этого социального учреждения обратилась в суд с требованием привлечь журналиста к ответственности.

Кроме уплаты штрафа, как следует из постановления суда, журналистка обязана публично принести извинение истцам. Между тем Петеркова уже удалила из интернета скандальное интервью.

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ЧехияПандемия COVID-19
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