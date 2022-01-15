Губернатор Петербурга распорядился мобилизовать все силы для противодействия омикрону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции призвал усилить меры, чтобы противостоять омикрон-штамму. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Смольного.

"Губернатор обратился к членам совета представить дополнительные предложения по организации работы здравоохранения в условиях ожидаемого роста заболеваемости. По решению членов совета они должны быть представлены на следующей неделе", - говорится в сообщении. "В связи с наступлением штамма омикрон нужно мобилизовать все силы", - сказал Беглов.

Губернатор также отметил, что нужно быть готовыми к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований. Необходимо создать дополнительные бригады скорой помощи. Будет продолжена практика обучающих курсов для медработников. Также необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации. В Петербурге работают 190 прививочных пунктов на базе медицинских организаций, а также 57 мобильных пунктов.

Председатель Межведомственной медицинской рабочей группы Евгений Шляхто отметил, что с учетом возможного подъема заболеваемости нужно усилить работу амбулаторной службы и службы скорой помощи. Кадровый резерв может быть сформирован за счет обучающихся по медицинским и смежным специальностям. Беглов подчеркнул, что в связи с ростом нагрузки на амбулаторное звено необходимо оптимизировать работу кол-центров. Необходимо также строго контролировать разделение потоков в поликлиниках.

В пресс-службе городской администрации также сообщили, что после новогодних каникул и возвращения жителей города из поездок отмечается рост заболеваемости. В том числе это связано с глобальным распространением омикрон-штамма. Сегодня в городе зафиксировано более 25 тыс. заболевших. Из них около 4,5 тыс. находятся в стационарах.

В настоящий момент помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 15 городских и три федеральных стационара. Развернуто 8 тыс. инфекционных коек. При необходимости учетом резерва в городе может быть развернуто более 11 тыс. коек. На сегодняшний день свободно более 2,5 тыс. коек. Это 32,2% от их общего количества. За время пандемии открыты четыре новых госпиталя-трансформера на 1 400 коек. Это позволяет сохранять мощности других клиник для работы по основному профилю.