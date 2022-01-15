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Пандемия COVID-19

Представитель ВОЗ в РФ назвала "омикрон" менее опасным, чем предыдущие штаммы

Мелита Вуйнович отметила, что Россия еще находится на пике эпидемии, несмотря на пониженную летальность омикрон-штамма

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса менее опасен, чем предшествующие варианты этой инфекции. Об этом заявила в субботу представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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"Есть сейчас доказательства, что, кажется, омикрон менее серьезный, чем [предыдущие штаммы], но это не значит, что он несерьезный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания", - сказала она.

Вуйнович отметила, что Россия в настоящий момент еще находится на пике эпидемии, несмотря на пониженную летальность омикрон-штамма.

"Что касается роста смертности [при омикрон-штамме коронавируса], он гораздо ниже, чем если бы это был дельта-штамм, но не надо ошибаться, мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться", - добавила она.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита