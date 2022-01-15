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РФПИ предоставил ВОЗ всю документацию по "Спутнику V"

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, инспекции могут пройти в феврале
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по вакцине "Спутник V". Об этом сообщила в субботу представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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"30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции", - сказала она.

В декабре прошлого года официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил, что РФПИ подписал в октябре все правовые соглашения, необходимые для рассмотрения заявки на включение "Спутника V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. На встрече в конце ноября ВОЗ и РФПИ обсудили вопрос о необходимости предоставления дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины, РФПИ обязался представить детальную дорожную карту передачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины.

Кроме того, в декабре директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что ведомство рассчитывает на одобрение ВОЗ вакцины "Спутник V" в первой половине следующего года. По словам дипломата, для этого осталось не так много технической бумажной работы.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вуйнович, МелитаВакцинация от коронавируса в России
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