РФПИ предоставил ВОЗ всю документацию по "Спутнику V"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую документацию по вакцине "Спутник V". Об этом сообщила в субботу представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции", - сказала она.

В декабре прошлого года официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил, что РФПИ подписал в октябре все правовые соглашения, необходимые для рассмотрения заявки на включение "Спутника V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. На встрече в конце ноября ВОЗ и РФПИ обсудили вопрос о необходимости предоставления дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины, РФПИ обязался представить детальную дорожную карту передачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины.

Кроме того, в декабре директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что ведомство рассчитывает на одобрение ВОЗ вакцины "Спутник V" в первой половине следующего года. По словам дипломата, для этого осталось не так много технической бумажной работы.