В Италии прошли протесты против ковид-сертификатов и обязательной вакцинации

РИМ, 15 января. /ТАСС/. Тысячи жителей в разных городах Италии приняли в субботу участие в манифестациях против ковид-сертификатов и обязательной вакцинации. Как сообщает газета La Repubblica , в Риме сидячая забастовка перед кафедральным папским собором Святого Иоанна на Латеранском холме собрала около 5 тыс. человек.

В Милане на улицы вышли около 2 тыс. человек. В акции протеста в административном центре Ломбардии принял участие французский вирусолог, профессор Люк Монтанье, удостоенный в 2008 году Нобелевской премии за открытие ретровируса ВИЧ. Он подверг резкой критике вакцинацию детей. Манифестации прошли также в Неаполе, Тренто и других городах.

О серьезных инцидентах в ходе протестов не сообщается, хотя в Риме и в Милане наблюдались моменты напряженности с полицией, когда протестующие попытались организовать шествия в направлении правительственных учреждений. В ноябре 2021 года МВД республики разрешило проведение только сидячих забастовок при соблюдении социальной дистанции.

С 1 февраля власти Италии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для людей в возрасте старше 50 лет. Отвод смогут получить люди с серьезными медицинскими противопоказаниями. Ранее обязательная вакцинация распространялась только на ряд категорий трудящихся, к которым, в частности, относились работники медицинских учреждений.

В республике требуется ковид-сертификат для посещения большинства мест, а также для проезда на общественном транспорте. Документ выдается на основании справки о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде.