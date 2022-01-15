Движение ограничили на втором участке федеральной автотрассы Р-240 в Башкирии

ТАСС, 15 января. На втором участке автодороги Р-240 Уфа - Оренбург в Башкирии из-за неблагоприятной погоды ввели ограничение на движение транспорта. Об этом сообщил пресс-центр ГИБДД по региону в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 16 января, в 00:10 (22:10 мск) в связи с неблагоприятными погодными условиями - низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости - введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 27-го км (населенный пункт Булгаково) по 112-й км (населенный пункт Стерлитамак) автодороги Уфа - Оренбург в Республике Башкортостан", - говорится в сообщении.

В Башкирии 15 января в 21:40 также было закрыто движение на участке этой автодороги с 206-го по 281-й км (населенный пункт Мелеуз - граница с Оренбургской областью).