Центр им. Гамалеи начинает испытания препарата от ковида на основе моноклональных антител

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи начинает клинические исследования препарата против новой коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, они займут около трех с половиной - четырех месяцев. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас начинаются клинические испытания. Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займет порядка трех с половиной - четырех месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам", - сказал он.

Ранее ведущий сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, один из разработчиков вакцины "Спутник V" Дмитрий Щебляков сообщил, что препарат против ковида на основе моноклональных антител показал высокий потенциал на этапе доклинических исследований.