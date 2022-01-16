В Бразилии вакциной от ковида для взрослых привили несколько десятков детей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 января. /ТАСС/. Порядка 40 детей привили вакциной от коронавируса для взрослых в городе Лусена (штат Параиба) на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщает в субботу издание O Antagonista со ссылкой на местные власти.

"Решение [о вакцинации] было принято самолично лицом, проводившим вакцинацию, т. е. речь идет о разовом нарушении, к которому городская администрация не имеет отношения", - цитирует издание заявление мэрии. Ответственное за инцидент лицо отстранили, прокуратура штата начала расследование. О состоянии детей не сообщается.

16 декабря Национальное агентство по санитарному надзору одобрило применение детской вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в возрастной группе от 5 до 11 лет. Первая партия препарата Comirnaty в детской дозировке в страну поставлена 13 января, при этом подростков от 12 лет прививают вакциной Pfizer для взрослых. Прежде чем принять решение о начале вакцинации детей, Минздрав Бразилии провел общественные обсуждения этого вопроса, после чего 5 января объявил о решении включить детей упомянутой возрастной группы в национальный план иммунизации.

Согласно рекомендации Минздрава Бразилии, между первой и второй дозой прививки следует выждать восемь недель, а не три, как это рекомендовано производителем. Это позволит снизить риски возникновения таких побочных эффектов, как миокардит, пояснили в ведомстве.