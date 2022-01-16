Около 210 тыс. жителей Японии предписано эвакуироваться из-за цунами

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. По меньшей мере 210 тыс. жителей Японии получили от местных властей предписание об эвакуации из-за угрозы цунами. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Соответствующее указание распространяется на жителей ряда районов северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы. Эти префектуры расположены на побережье Тихого океана.

Кроме того, были отменены 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлетом в зоне возможного удара стихии.

Национальное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами в ночь с субботы на воскресенье в связи с начавшимся извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. По его информации, риск стремительного изменения ситуации может сохраняться в течение ближайших суток. На побережье в различных районах Японии были зафиксированы волны высотой до 1,2 метра, ожидается цунами высотой до 3 метров. Сведений о пострадавших или ущербе от удара стихии не поступало.