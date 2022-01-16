СМИ: спецслужбы Британии опасаются, что противники вакцинации перейдут к насилию

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Британские ведомства, занимающиеся борьбой с терроризмом, опасаются, что противники вакцинации в стране могут перейти к насильственным действиям. Об этом в воскресенье сообщила еженедельная газета The Observer со ссылкой на источники.

Отмечается, что подразделение МВД по безопасности и борьбе с терроризмом, а также отдел по борьбе с дезинформацией в составе Министерства цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании в настоящее время активно наблюдают за деятельностью антиваксеров в социальных сетях. Согласно последним разведывательным данным, ряд противников вакцинации начали формировать "экстремистские группировки", которые также пропагандируют ненависть на расовой или национальной почве.

"Это вызывает все больше опасений и изучается на самом высоком уровне, - заявил изданию источник в правительстве Соединенного Королевства. - Канцелярия премьер-министра [Бориса Джонсона] напрямую получает эти отчеты. Премьер-министр знаком с ними. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу [в информационной войне]. В следующий раз нам нужно будет действовать лучше".

В частности, еженедельник обратил внимание на то, что организация Alpha Men Assemble уже проводит тренировки "военного характера", готовясь к "войне с ковидной политикой правительства". В канале организации в Telegram, на который подписаны более 7 тыс. пользователей, содержатся инструкции по тому, как избежать "телефонной слежки", а также призывы посетить "занятия по самообороне с участием профессионалов". Другая антиваксерская группировка - Veterans 4 Freedom ("Ветераны за свободу") - обсуждает возможность "насильственного бунта", направленного на центры вакцинации, добавил еженедельник.

Ранее в Великобритании противники вакцинации штурмовали здания госучреждений, газет и телеканалов, прививочных центров и учебных заведений, критикуя власти за "навязывание вакцинной политики". Как напомнила газета, одним из самых видных антиваксеров в королевстве является Пирс Корбин - старший брат бывшего лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. В декабре прошлого года 74-летний Пирс Корбин призывал поджигать офисы парламентариев, которые поддерживают коронавирусные ограничения.

В Великобритании с осени 2021 года ведется масштабная кампания вакцинации населения бустерной дозой. По состоянию на воскресенье в общей сложности ревакцинацию прошли 63,1% жителей королевства старше 12 лет (36,2 млн человек). Обе дозы вакцины получили 83,2% населения в возрасте от 12 лет (47,8 млн пациентов), первую дозу - 90,5% (52 млн жителей).