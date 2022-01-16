Разработчик заявил, что тесты для "омикрона" будут на 20-30% дороже используемых сегодня

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Новая тест-система, выявляющая штамм "омикрон", разработанная учеными из Новосибирска и Санкт-Петербурга, будет на 20-30% дороже используемых сегодня тестов. Но ее применение в итоге может оказаться выгоднее: пациенту не потребуется делать два теста - на "омикрон" и другие варианты коронавируса, сообщил ТАСС один из разработчиков, молекулярный биолог и директор компании "Современные лабораторные технологии", занимающейся внедрением разработки, Евгений Печковский.

В Новосибирске создана и проходит регистрацию тест-система, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к омикрон-штамму. Над созданием теста работали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, резидент Новосибирского биотехнопарка компания "Современные лабораторные технологии" и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова.

"Новый тест - так называемый мультиплекс. Система проверяет один образец сразу по двум каналам: по одному мы выявляем, есть ли генетический материал коронавируса, по другому - соответствует ли он штамму "омикрон". Исследование занимает 1 час 25 минут. Для того, чтобы создать на основе работающей тест-системы новую, мы добавили еще фермент и новые зонды, ориентированные на специфичное выявление 3 из 10 мутаций, свойственных исключительно омикрон-штамму. Это, конечно же, повлияло на себестоимость медицинского изделия. Мы ожидаем, что тест будет на 20-30% дороже, чем простой тест на коронавирус", - сказал Печковский, добавив, что новая тест-система должна оказаться дешевле системы ФМБА, которая вскоре должна появиться.

Штамм "омикрон" отличается от предыдущих вариантов коронавируса быстрым распространением, в том числе среди привитого населения. Печковский добавил, что вовремя отделять омикрон-штамм от других вариантов коронавируса важно не только для понимания глобальной картины развития пандемии, но и для эффективного лечения. Внимание разработчиков на важность этого фактора обратили врачи-клиницисты. По их словам, как можно быстрее диагностировать болезнь, вызванную "омикроном", важно не только потому, что этот вариант вируса быстрее других распространяется в популяции, но и потому, что раннее его выявление позволит с меньшими усилиями вылечить пациента.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 320,2 млн человек, примерно 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 747 125 случаев заражения, выздоровели 9 809 300 человек, умерли 319 911. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.